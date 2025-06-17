С 1 августа 2025 подростки не смогут открывать банковские счета без согласия родителей

Изменения в Гражданский кодекс приняты в третьем чтении. Так хотят уберечь детей от вовлечения в противоправную деятельность.

17 июня 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон с изменениями в Гражданский кодекс. По новым правилам банки не смогут открывать счета и выдавать банковские карты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей.

«Закон призван защитить подростков от противоправных действий с использованием их банковских счетов, которые мошенники порой используют для переводов и обналичивания средств», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.