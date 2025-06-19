Налоговая амнистия при дроблении бизнеса распространяется только на определенные платежи: перечень 2025
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП — рассказала, на какие платежи распространяется амнистия, а на какие нет.
При выполнении условий применения амнистии у налогоплательщика прекращаются обязательства по уплате:
сумм налогов, доначисленных за 2022-2024 гг. из-за дробления бизнеса;
пеней, начисленных на эти суммы;
штрафов за неуплату или неполную уплату налогов (ст. 122 НК);
штрафов за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения (ст. 120 НК);
штрафов за непредставление отчетности по общей системе налогообложения, которая не сдана из-за дробления (п. 1 ст. 119 НК).
Эксперт обратила особое внимание, что платежи попадают под амнистию, только если связаны с дроблением, осуществленным в целях использования специального налогового режима.
А вот на какие платежи НЕ распространяется амнистия:
№
Вид доначислений
Примеры платежей/Где перечислены
1
Доначисления за 2021 г. и более ранние периоды
П. 8 и 10 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@
2
Доначисления по итогам налоговых проверок за 2022-2024 гг., не связанные с дроблением бизнеса
Примеры таких платежей приведены в п. 8 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@:
3
Платежи, доначисленные за 2022-2024 гг. тем, кто дробил бизнес не для использования спецрежима, а ради иных целей
4
Суммы, которые доначислены участникам дробления на основании решения по итогам налоговой проверки за периоды 2022-2024 гг., вступившего в силу раньше 12 июля 2024
П. 8 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@
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