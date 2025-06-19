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 Дробление бизнеса

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса распространяется только на определенные платежи: перечень 2025

Основные критерии попадания платежей под налоговую амнистию — это их связь с дроблением, которое нацелено имнно на использование специального налогового режима.
Налоговая амнистия при дроблении бизнеса распространяется только на определенные платежи: перечень 2025
Анастасия Филиппова, VIII Всероссийская бухгалтерской конференция

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП — рассказала, на какие платежи распространяется амнистия, а на какие нет.

При выполнении условий применения амнистии у налогоплательщика прекращаются обязательства по уплате:

  • сумм налогов, доначисленных за 2022-2024 гг. из-за дробления бизнеса;

  • пеней, начисленных на эти суммы;

  • штрафов за неуплату или неполную уплату налогов (ст. 122 НК);

  • штрафов за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения (ст. 120 НК);

  • штрафов за непредставление отчетности по общей системе налогообложения, которая не сдана из-за дробления (п. 1 ст. 119 НК).

Эксперт обратила особое внимание, что платежи попадают под амнистию, только если связаны с дроблением, осуществленным в целях использования специального налогового режима.

А вот на какие платежи НЕ распространяется амнистия:

Вид доначислений

Примеры платежей/Где перечислены

1

Доначисления за 2021 г. и более ранние периоды

П. 8 и 10 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@

2

Доначисления по итогам налоговых проверок за 2022-2024 гг., не связанные с дроблением бизнеса

Примеры таких платежей приведены в п. 8 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@:

  • НДФЛ и страховые взносы, доначисленные из-за сокрытия, занижения зарплаты;

  • налог на прибыль у организаций на ОСНО, НДФЛ у ИП, налог, уплачиваемый на спецрежиме, которые доначислены из-за сокрытия, занижения выручки, доходов.

3

Платежи, доначисленные за 2022-2024 гг. тем, кто дробил бизнес не для использования спецрежима, а ради иных целей

  • Страховые взносы — при дроблении с целью получить статус субъектов МСП и применять пониженный тариф страховых взносов.

  • НДС — при дроблении ради выполнения условий освобождения от НДС по услугам общепита.

  • НДПИ — если бизнес дробили, чтобы занизить себестоимость полезного ископаемого.

4

Суммы, которые доначислены участникам дробления на основании решения по итогам налоговой проверки за периоды 2022-2024 гг., вступившего в силу раньше 12 июля 2024

П. 8 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@

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