Налоговая амнистия при дроблении бизнеса распространяется только на определенные платежи: перечень 2025

Основные критерии попадания платежей под налоговую амнистию — это их связь с дроблением, которое нацелено имнно на использование специального налогового режима.

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП — рассказала, на какие платежи распространяется амнистия, а на какие нет.

При выполнении условий применения амнистии у налогоплательщика прекращаются обязательства по уплате:

сумм налогов, доначисленных за 2022-2024 гг. из-за дробления бизнеса;

пеней, начисленных на эти суммы;

штрафов за неуплату или неполную уплату налогов (ст. 122 НК);

штрафов за грубое нарушение правил учета доходов, расходов, объектов налогообложения (ст. 120 НК);

штрафов за непредставление отчетности по общей системе налогообложения, которая не сдана из-за дробления (п. 1 ст. 119 НК).

Эксперт обратила особое внимание, что платежи попадают под амнистию, только если связаны с дроблением, осуществленным в целях использования специального налогового режима.

А вот на какие платежи НЕ распространяется амнистия:

№ Вид доначислений Примеры платежей/Где перечислены 1 Доначисления за 2021 г. и более ранние периоды П. 8 и 10 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@ 2 Доначисления по итогам налоговых проверок за 2022-2024 гг., не связанные с дроблением бизнеса Примеры таких платежей приведены в п. 8 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@: НДФЛ и страховые взносы, доначисленные из-за сокрытия, занижения зарплаты;

налог на прибыль у организаций на ОСНО, НДФЛ у ИП, налог, уплачиваемый на спецрежиме, которые доначислены из-за сокрытия, занижения выручки, доходов. 3 Платежи, доначисленные за 2022-2024 гг. тем, кто дробил бизнес не для использования спецрежима, а ради иных целей Страховые взносы — при дроблении с целью получить статус субъектов МСП и применять пониженный тариф страховых взносов.

НДС — при дроблении ради выполнения условий освобождения от НДС по услугам общепита.

НДПИ — если бизнес дробили, чтобы занизить себестоимость полезного ископаемого. 4 Суммы, которые доначислены участникам дробления на основании решения по итогам налоговой проверки за периоды 2022-2024 гг., вступившего в силу раньше 12 июля 2024 П. 8 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@

Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.