ЦОК КПК ВЭД 17.06 Мобильный
Бухгалтеры

Есть инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году

Законодательство стремительно меняется и невозможно за всем уследить самостоятельно. Помимо этого, меняются используемые программы, а ФНС усиливает контроль и подкидывает все новые и новые вопросы, на которые надо получить ответы.

Узнайте, как быстро получать информацию о последних изменениях законодательства по учету, налогам, кадрам, маркетплейсам, ВЭД и т. д., получить ответы на все свои вопросы, а также эффективно использовать инструменты и получать выгоду от них.

На бесплатном вебинаре «Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году» расскажем, как не утонуть в этом процессе и использовать возможности Клерк.Премиум с максимальной выгодой. Он состоится 26 июня в 11:00 мск.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

1

Какие инструменты вам доступны:

  • разборы законов;

  • мини-курсы;

  • онлайн-курсы;

  • вебинары (эфиры, записи и конспекты);

  • конференции;

  • консультации.

2

Консультации с экспертами

3

Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос

4

Умные инструменты для бухгалтера: проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др.

5

Корпоративная подписка:

  • для руководителя;

  • для сотрудника.

6

Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов.

7

Клерк.Премиум для аутсорсеров: секреты использования и выгода.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет

Ждем вас на вебинаре 26 июня в 11:00 мск!

Автор

Сергей Пропастин
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