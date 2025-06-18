Есть инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году
Узнайте, как быстро получать информацию о последних изменениях законодательства по учету, налогам, кадрам, маркетплейсам, ВЭД и т. д., получить ответы на все свои вопросы, а также эффективно использовать инструменты и получать выгоду от них.
На бесплатном вебинаре «Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году» расскажем, как не утонуть в этом процессе и использовать возможности Клерк.Премиум с максимальной выгодой. Он состоится 26 июня в 11:00 мск.
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре обсудим:
1
Какие инструменты вам доступны:
2
Консультации с экспертами
3
Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос
4
Умные инструменты для бухгалтера: проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др.
5
Корпоративная подписка:
6
Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов.
7
Клерк.Премиум для аутсорсеров: секреты использования и выгода.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет
Ждем вас на вебинаре 26 июня в 11:00 мск!
Комментарии4
Будет рассказано что лучше: кольт, револьвер или магнум?
клизма)) после нее все покажется чудесным
кирпич - к нему расходники не нужны)
@IriEro, старая поговорка
Булыжник - оружие пролетариата! (с)