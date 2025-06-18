Есть инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году

Законодательство стремительно меняется и невозможно за всем уследить самостоятельно. Помимо этого, меняются используемые программы, а ФНС усиливает контроль и подкидывает все новые и новые вопросы, на которые надо получить ответы.

Узнайте, как быстро получать информацию о последних изменениях законодательства по учету, налогам, кадрам, маркетплейсам, ВЭД и т. д., получить ответы на все свои вопросы, а также эффективно использовать инструменты и получать выгоду от них.

На бесплатном вебинаре «Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году» расскажем, как не утонуть в этом процессе и использовать возможности Клерк.Премиум с максимальной выгодой. Он состоится 26 июня в 11:00 мск.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

1 Какие инструменты вам доступны: разборы законов;

мини-курсы;

онлайн-курсы;

вебинары (эфиры, записи и конспекты);

конференции;

консультации. 2 Консультации с экспертами 3 Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос 4 Умные инструменты для бухгалтера: проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др. 5 Корпоративная подписка: для руководителя;

для сотрудника. 6 Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов. 7 Клерк.Премиум для аутсорсеров: секреты использования и выгода.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет

Ждем вас на вебинаре 26 июня в 11:00 мск!