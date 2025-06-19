При добровольном отказе от дробления налоговая вправе истребовать документы и информацию
Когда налогоплательщик подает уточненные декларации за 2024 год, чтобы отказаться от дробления, ИФНС вправе истребовать информацию и документы, связанные с подтверждением такого отказа. На это указано в ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
По разъяснениям ФНС, у инспекции есть такое же право и при получении первичных деклараций по НДС и налогу на прибыль, которые подают в связи с отказом от дробления (п. 19 Приложения к письму от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).
На это обратила внимание в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП.
Список документов и информации, которые могут истребовать в данной ситуации, открытый.
Спикер уточнила, что инспекция может запросить, в частности (п. 19 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@):
информацию о составе участников группы;
информацию о
лицах,
контролирующих
деятельность участников группы;
пояснения о доходной и расходной частях
декларации,
содержащей
консолидированные показатели;
иные пояснения налогоплательщика.
Присоединяйтесь к трансляции, вас ждет много самой важной и актуальной информации для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей. Подключиться.
Начать дискуссию