При добровольном отказе от дробления налоговая вправе истребовать документы и информацию

В связи с добровольным отказом от дробления бизнеса налогоплательщики сдают налоговые декларации — первичные и/или уточненные.

Когда налогоплательщик подает уточненные декларации за 2024 год, чтобы отказаться от дробления, ИФНС вправе истребовать информацию и документы, связанные с подтверждением такого отказа. На это указано в ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

По разъяснениям ФНС, у инспекции есть такое же право и при получении первичных деклараций по НДС и налогу на прибыль, которые подают в связи с отказом от дробления (п. 19 Приложения к письму от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

На это обратила внимание в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Анастасия Филиппова — ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП.

Список документов и информации, которые могут истребовать в данной ситуации, открытый.

Анастасия Филиппова, VIII Всероссийская бухгалтерская конференция

Спикер уточнила, что инспекция может запросить, в частности (п. 19 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@):

информацию о составе участников группы;

информацию о лицах, контролирующих деятельность участников группы;

пояснения о доходной и расходной частях декларации, содержащей консолидированные показатели;

иные пояснения налогоплательщика.

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