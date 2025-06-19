ИП подпадают под налоговую амнистию за дробление с 1 января 2030 года

На момент прекращения деятельности ИП или его признания банкротом он не освобождается от налоговой обязанности, возникшей из-за дробления бизнеса зналоговые периоды 2022-2024 гг.

Прекращение деятельности и банкротство ИП не указаны в законе в числе оснований для досрочного прекращения такой обязанности (п. 21 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» ведущий налоговый эксперт ЦФУ ГРУПП Анастасия Филиппова обратила внимание, что это не означает, что амнистия неприменима.

Прекративший деятельность или признанный банкротом ИП подпадает под амнистию с 1 января 2030 года.

Это происходит, если с 01.01.2025 не установлено, что данное физлицо продолжает вести бизнес через контролируемую им группу лиц с использованием дробления.

Если же продолжает, амнистия к нему не применяется. При этом налоговая обязанность за периоды 2022-2024 гг., возникшая из-за дробления, возлагается в субсидиарном порядке и на созданную группу лиц (п. 21 Приложения к письму ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

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