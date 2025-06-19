При работе с маркетплейсами подтвердить реальность сделок можно не только электронными документами из его личного кабинета
Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита, преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание на проблемы работы с личными кабинетами на порталах маркетплейсов.
Она поделилась, что при работе с маркетплейсами организация может подтвердить реальность сделок не только электронными документами из ЛК на портале маркетплейса (актами приемки товара, отчетами о продажах, актами о начисленных премиях, актами об утилизации товара и т. д.), но и:
бухгалтерскими справками;
сводными расчетами;
скриншотами сайта;
актами сверки расчетов и т. д.
ФНС признает составленные в электронном виде «Отчеты о продажах и начисленных премиях» и акт сверки в качестве обоснующих документов, показывающих размер дохода от реализации продавца и размер комиссии и иных удержаний маркетплейса.
Это также следует из письма ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@.
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