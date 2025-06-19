При работе с маркетплейсами подтвердить реальность сделок можно не только электронными документами из его личного кабинета

Просто наличие даже достоверных первичных документов без подтверждения факта реальности хозяйственных операций не дает права на вычеты НДС и учет соответствующих расходов.

Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита, преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратила внимание на проблемы работы с личными кабинетами на порталах маркетплейсов.

Мария Антонова, VIII Всероссийская бухгалтерская конференции

Она поделилась, что при работе с маркетплейсами организация может подтвердить реальность сделок не только электронными документами из ЛК на портале маркетплейса (актами приемки товара, отчетами о продажах, актами о начисленных премиях, актами об утилизации товара и т. д.), но и:

бухгалтерскими справками;

сводными расчетами;

скриншотами сайта ;

актами сверки расчетов и т. д.

ФНС признает составленные в электронном виде «Отчеты о продажах и начисленных премиях» и акт сверки в качестве обоснующих документов, показывающих размер дохода от реализации продавца и размер комиссии и иных удержаний маркетплейса.

Это также следует из письма ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@.

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