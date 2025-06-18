Запрет упаковки из полистирола может привести к подорожанию яиц и курятины

Применение упаковки для пищевых продуктов из вспененного полистирола Минприроды планирует ограничить, потому что материал ломается, трудно и дорого перерабатывается.

По мнению бизнеса, такой запрет приведет к немедленному росту цен на базовые продукты: яйца могут подорожать на четверть, курица — на 15–20%. Это ударит по самым незащищенным слоям населения, пишут «Известия».

Бизнес говорит о росте себестоимости производства агропродукции. Так, за последние четыре месяца средневзвешенный рост в птицеводстве составил 10–16% год к году, рассказал управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«В молочной отрасли себестоимость сырого молока за 2024 год увеличилась на 12%. И такая тенденция наблюдалась практически во всех ключевых сегментах АПК. Выросли тарифы на электроэнергию, ГСМ, оплату труда, комбикорма и отдельные ингредиенты. При этом в силу рыночной конъюнктуры розничные цены остаются на прежнем уровне и даже снижаются — в этом году, например, куриное яйцо подешевело на 18% в годовом исчислении. Это вынуждает аграрные компании сдерживать отпускные цены, порой в убыток себе. Новая вводная — запрет полистирола — усилит давление на производителя за счет затрат на переход и, вероятно, негативно скажется на ценовом уровне», — отметил Березнюк.

Также предприниматели говорят, что потребительские свойства картонной упаковки хуже, чем полистирольной. Картон размокает, а значит, хуже сохраняет продукцию. А в крупных регионах за Уралом и в Сибири с его использованием наблюдаются значительные проблемы объективного характера. Не хватает оборудования и сырья, особенно в сезон. Доставлять на восток России сырье или готовую продукцию — очень дорого.

Кроме того, бизнес закупил оборудование для производства полистирольной упаковки, и просто заменить полистирол на пульперкартон и отливать ячейки на этой технике не получится. Оборудование не подлежит переоснащению, а массовая остановка техники приведет к потере до 142 млрд рублей инвестиций, более 37 тыс. рабочих мест, в том числе на градообразующих предприятиях.

Стоимость картонных коробок сейчас ниже, чем полистирольных, но это связано с переизбытком картона. Поэтому цены держатся на низком уровне, что позволяет производителям конкурировать с более дешевым и удобным полистиролом. Если рыночная ситуация изменится, цены будут расти, считает коммерческий директор ООО «Русагрообъединение» Михаил Вяткин.

Эксперты напоминают, что полистирол соответствует ГОСТу и экостандартам.

Он перерабатывается, а его экструзия требует меньших энергозатрат, чем у аналогов. Также стандарты хранения продуктов, в том числе мяса и яиц, прямо предусматривают использование полистирольной упаковки.

Мнение производителей упаковки: если и планировать отказ от полистирола, то не раньше 2035 года. Необходимо разрешить использовать оборудование, пока оно не устареет физически.