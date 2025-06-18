👶 Пособия по беременности и родам студенткам увеличат
17 ноября 2025 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении размера пособий по беременности и родам женщинам, которые учатся в вузах, учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях.
Выплаты собираются повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают студентки. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, говорится в пояснительной записке. Сейчас такое пособие равно стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.
«Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия — одна из ключевых задач. Число семей с детьми, в том числе многодетных, в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа — это основа развития государства, сильной России», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Комментарии3
А для школьниц сколько ?
А школьницам не увеличат-маленькие ещё!
чем моложе - тем дороже стоит!
(прямо пропаганда педофилии какая-то получается)