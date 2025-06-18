В России запустят льготные инвестиционные счета для детей с самого рождения

Родители будут заключать договор на ИИС с инвестиционной компанией, которая будет получать комиссию и инвестировать средства. Сейчас есть брокерские счета только для подростков.

В России запустят специальные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для детей. Родители смогут открыть их до совершеннолетия ребенка и получить за это налоговый вычет.

Управлять такими счетами будут профессиональные инвесткомпании, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

Сейчас Минфин обсуждает такой вариант с Банком России в рамках механизма семейных инвестиций.

Механизм будет работать так: родители заключат договор в интересах ребенка, определят инвестиционную стратегию и положат деньги на счет. Управляющая компания будет брать комиссию и инвестировать эти средства. Таким образом к моменту окончания минимального срока действия ИИС-3 на счете может скопиться существенная сумма, отметил руководитель Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Сейчас у некоторых брокеров можно открыть ИИС с доверительным управлением для ребенка, но только если он старше 14 лет. По новым правилам инструмент станет доступным с самого рождения.

Индивидуальные инвестиционные счета сейчас могут открывать взрослые. Для них предусмотрены налоговые льготы. Чтобы их получить, нужно держать счет открытым минимум пять лет, а к 2031 году срок увеличат до 10 лет. Налоговый вычет можно получить и с полученного дохода, и со взносов, если пополнять счет до 400 тыс. рублей в год.