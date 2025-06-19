Как в 2025 году оформить импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries: пример
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 25-ти лет, автор курсов по ВЭД и маркетплейсам Елена Клинова привела пример импорта из ЕАЭС с последующей продажей на WB и как его докумментально оформить.
Пример
В марте 2025 года ИП Клинова Е.А. (РФ) на УСН 6% заключила Контракт с иностранным поставщиком ЗАО «Шоколад» (Армения) на поставку шоколадных конфет. Контракт № 18 от 31.03.2025.
01.04.2025 — ЗАО «Шоколад» осуществило поставку товара воздушным транспортом на сумму 600 тыс. руб.
02.04.2025 — товар принят на склад а/п Внуково.
07.04.2025 — ИП Клинова произвела оплату в сумме 600 тыс. руб. и в тот же день отгрузила всю партию товара на WB.
Документальное оформление этого импортного товара включает:
Документы поэтапно
Вид документа
1
Контракт с ЗАО «Шоколад» — №18 от 31.03.2025
2
Спецификации к Контракту
3
Счет-фактура от ЗАО «Шоколад» (ставка НДС 0%)
4
Упаковочный лист
5
Транспортные сопроводительные документы (AWB от 01.04.2025)
6
Документы, подтверждающие приемку товара на территории РФ:
7
Иные документы: декларация соответствия и т. д.
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