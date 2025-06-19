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Как в 2025 году оформить импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries: пример

Чтобы продавать на Вайлберриз импортный товар из страны ЕАЭС, нужно соответствующий пакет документов.
Как в 2025 году оформить импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries: пример

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 25-ти лет, автор курсов по ВЭД и маркетплейсам Елена Клинова привела пример импорта из ЕАЭС с последующей продажей на WB и как его докумментально оформить.

Пример

В марте 2025 года ИП Клинова Е.А. (РФ) на УСН 6% заключила Контракт с иностранным поставщиком ЗАО «Шоколад» (Армения) на поставку шоколадных конфет. Контракт № 18 от 31.03.2025.

  • 01.04.2025 — ЗАО «Шоколад» осуществило поставку товара воздушным транспортом на сумму 600 тыс. руб.

  • 02.04.2025 — товар принят на склад а/п Внуково.

  • 07.04.2025 — ИП Клинова произвела оплату в сумме 600 тыс. руб. и в тот же день отгрузила всю партию товара на WB.

Документальное оформление этого импортного товара включает:

Документы поэтапно

Вид документа

1

Контракт с ЗАО «Шоколад» — №18 от 31.03.2025

2

Спецификации к Контракту

3

Счет-фактура от ЗАО «Шоколад» (ставка НДС 0%)

4

Упаковочный лист

5

Транспортные сопроводительные документы (AWB от 01.04.2025)

6

Документы, подтверждающие приемку товара на территории РФ:

  • квитанция о складской обработке грузов;

  • акт приема-передачи МХ-1.

7

Иные документы: декларация соответствия и т. д.

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