Для производителей и импортеров детских игрушек подготовили типовой договор на получение кодов маркировки

С 1 сентября 2025 года маркировка игрушек будет обязательной. Для этого Минпромторг разработал форму договора на предоставление кодов.

На портале проектов НПА опубликован проект приказа Минпроморга об утверждении типовой формы договора на предоставление кодов маркировки участникам оборота отдельных видов товаров для детей.

Сейчас производители, импортеры и продавцы детских товаров добровольно участвуют в эксперименте по их маркировке, а с 1 сентября 2025 года начнется поэтапный переход на обязательную маркировку такой продукции.

Для этого Минпромторг разработал типовую форму договора на предоставление кодов маркировки производителям и импортерам детских товаров. Заключать договор нужно будет с оператором системы маркировки – ООО «Оператор-ЦРПТ».

По заявке участника оператор обязуется сформировать и предоставить ему необходимое количество кодов маркировки. Заявитель должен оплатить услуги ‎по предоставлению кодов маркировки. Стоимость одного код маркировки – 0,5 руб. без НДС.

Разработанная типовая форма договора вступит в силу с 1 сентября 2025 года.