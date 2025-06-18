Карточку подлежащего воинскому учету (форма 10) отправлять в военкомат не нужно

Карточки по форме № 10 хранятся на предприятии, их можно привезти в военкомат в рамках ежегодной сверки.

При приеме на работу военнообязанного сотрудника компания-работодатель заводит на него карточку гражданина, подлежащего воинскому учету по форме № 10. Эти карточки хранят на предприятии на всех таких работников.

Отправлять их в военкомат не нужно ни при приеме на работу, ни при увольнении.

Туда направляют сведения по утвержденным формам.

Но в рамках ежегодной сверки данных воинского учета карточки по форме 10 можно привезти в военкомат.

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