Эксперт назвал основные налоговые риски при «миграции» компании в другой регион и как их предотвратить
Как и когда может прийти проверка, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал Владислав Каминский — налоговый инженер, управляющий партнер юридической компании Kaminskiy, Ivanov & Partners.
Вот эти случаи:
проверка достоверности при смене смене адреса;
проверка переехавших в 2024 году (налоговая миграция);
камеральная проверка каждый год (за 2024 год);
предпроверочные мероприятия за 3 года + побуждение
выездная проверка.
Спикер привел основные триггерные точки для налоговиков, на которые они обратят внимание, если организация сменила юрадрес на регион с пониженной налоговой ставкой.
Риск
Как предотвратить
Отсутствует собственное жилье
Покупка квартиры
Декларации/банк с IP другого региона
Помогут IT-решения
Работники в другом регионе
Местный работник
Счета в другом регионе
Счет в местном банке
Контрагенты в другом регионе
Местные контрагенты
Регистрация признана фиктивной
Оплата коммуналки
Нет производственной собственности
Склад или доля в собственности склада
Деятельность в другом регионе
Прописать это как бизнес-процесс
Корреспонденция по доверенности
Не получать по доверенности/ЭДО
Свидетели/осмотр
— (низкая вероятность)
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