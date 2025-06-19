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 Налоговые проверки

Эксперт назвал основные налоговые риски при «миграции» компании в другой регион и как их предотвратить

Налоговая проверка может прийти в компанию по различным основаниям. Если у нее появятся подозрения насчет реальности переезда бизнеса в другой регион (там, где ставка налога ниже), то компания сильно рискует.

Как и когда может прийти проверка, на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» рассказал Владислав Каминский — налоговый инженер, управляющий партнер юридической компании Kaminskiy, Ivanov & Partners.

Вот эти случаи:

  • проверка достоверности при смене смене адреса;

  • проверка переехавших в 2024 году (налоговая миграция);

  • камеральная проверка каждый год (за 2024 год);

  • предпроверочные мероприятия за 3 года + побуждение

  • выездная проверка.

Спикер привел основные триггерные точки для налоговиков, на которые они обратят внимание, если организация сменила юрадрес на регион с пониженной налоговой ставкой.

Риск

Как предотвратить

Отсутствует собственное жилье

Покупка квартиры

Декларации/банк с IP другого региона

Помогут IT-решения

Работники в другом регионе

Местный работник

Счета в другом регионе

Счет в местном банке

Контрагенты в другом регионе

Местные контрагенты

Регистрация признана фиктивной

Оплата коммуналки

Нет производственной собственности

Склад или доля в собственности склада

Деятельность в другом регионе

Прописать это как бизнес-процесс

Корреспонденция по доверенности

Не получать по доверенности/ЭДО

Свидетели/осмотр

— (низкая вероятность)

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