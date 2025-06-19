Эксперт назвал основные налоговые риски при «миграции» компании в другой регион и как их предотвратить

Налоговая проверка может прийти в компанию по различным основаниям. Если у нее появятся подозрения насчет реальности переезда бизнеса в другой регион (там, где ставка налога ниже), то компания сильно рискует.