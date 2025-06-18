Квоты на трудоустройство инвалидов предлагают распространить на все обособки

Сейчас нет квот по приему на работу инвалидов в обособленных подразделениях — не филиалах и не представительствах.

17 июня 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается распространить квоты на трудоустройство инвалидов на все обособленные подразделения работодателей.

Авторы инициативы пишут, что сейчас квота для приема на работу инвалидов, предусмотренная региональным законодательствам, действует в том числе в отношении представительств и филиалов работодателя.

Но компании создают в разных регионах обособленные структурные подразделения, которые не являются филиалами или представительствами.

«В Едином государственном реестре юридических лиц такие обособленные подразделения не значатся, при этом они имеют стационарные рабочие места и осуществляют прием на работу граждан», — говорится в пояснительной записке.

На них квота не распространяется, что существенно сокращает потенциальные возможности трудоустройства инвалидов.

В связи с этим субъектам РФ предлагается дать право устанавливать квоту на прием на работу инвалидов для всех видов обособок на их территориях.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.