В I квартале 2025 сумма федерального инвестиционного налогового вычета составила меньше 2% от годового плана

Сумма федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), которым воспользовались российские предприниматели за I квартал 2025 года, составила 2,6 млрд рублей. Хотя общая сумма инвествычета на этот год планировалась в объеме 150 млрд рублей, сказал министр финансов Антон Силуанов.

«Данные по тем компаниям, которые воспользовались федеральным инвестиционным налоговым вычетом, говорят о том, что за первый квартал сумма такого вычета составила небольшую величину — всего 2,6 млрд рублей», — заявил Силуанов.

По его словам, нужно смотреть на показатели за полгода или более длительный период. Тогда будет видно, как работает эта мера поддержки инвестиций, в первую очередь высокотехнологичное инновационное направление инвестирования.

Министр финансов уверен, что объем средств, которые будут направляться на инвестиции в рамках этой меры стимулирования, будет увеличиваться.