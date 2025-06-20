Эксперт объяснила, почему в договоре на бухгалтерское обслуживание важен перечень услуг

Перечень услуг важен, чтобы иметь возможность тарифицировать и выставлять к оплате дополнительные услуги. То есть не поименованные в договоре.

«Для отслеживания запросов используем CRM систему. Мы пользуемся отраслевой специализированной. На вводе клиента в работу мы формируем цикличные задачи, вытекающие из условий договора и согласованного перечня услуг. Про них клиент не напоминает, мы их делаем самостоятельно», — поделилась практическим опытом на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Ирина Слободян, предприниматель, основатель и руководитель бухгалтерской компании АльфаСервис, спикер по налогам и финансам, председатель комитета по финансам и налогам Белгородского РО «Опоры России».

Как только возникает запрос клиента помимо перечня и запланированных задач – это сигнал, что появилась дополнительная работа.

Если на этапе запроса не отследить дополнительный объем, он отражается в «Фотографии рабочего времени». Но это уже будет свершившийся факт. А оплату за свершившийся факт брать сложнее – возникает непонимание у клиента, подчеркнула спикер.

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