Минфин: Россия в целом заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций

Власти разрабатывают критерии для возврата иностранного бизнеса. Будут отраслевые условия и требования.

Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал о возможном возврате в Россию иностранных компаний.

По его словам, пока были точечные заявки о покупках новых российских активов иностранными компаниями, которые уже работают в стране.

«Заявок от ушедших компаний мы пока не видим, возможно, они находятся в работе на уровне отраслевых ведомств и еще не вышли на подкомиссию», — сказал Чебесков.

Но по поручению Президента критерии возвращения уже разрабатывают.

Замминистра финансов рассказал, на каких условиях иностранный бизнес сможет вернуться в Россию.

«Тут вопрос не в “пускаем” или “не пускаем”. Будет несколько принципов, которые нужно соблюдать. Первый : мы в целом заинтересованы в привлечении прямых иностранных инвестиций . Любая страна в этом заинтересована — получить внешние деньги, внешние технологии.

Второй: должны быть определенные отраслевые условия и требования участия иностранного бизнеса в любой национальной экономике. Такие требования есть в большинстве стран и должны быть у нас тоже, причем, наверное, жестче, чем они были до 2022 года», — отметил Чебесков.

Например, для сборки автомобилей должен быть высокий уровень локализации, использование российских технологий и комплектующих. Для открытия производства придется брать в партнеры российского акционера.

По словам Чебескова, ручного управления будет мало, все отработают отраслевыми критериями и требованиями.