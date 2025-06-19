Минфин: Россия в целом заинтересована в привлечении прямых иностранных инвестиций
Замминистра финансов Иван Чебесков рассказал о возможном возврате в Россию иностранных компаний.
По его словам, пока были точечные заявки о покупках новых российских активов иностранными компаниями, которые уже работают в стране.
«Заявок от ушедших компаний мы пока не видим, возможно, они находятся в работе на уровне отраслевых ведомств и еще не вышли на подкомиссию», — сказал Чебесков.
Но по поручению Президента критерии возвращения уже разрабатывают.
Замминистра финансов рассказал, на каких условиях иностранный бизнес сможет вернуться в Россию.
«Тут вопрос не в “пускаем” или “не пускаем”. Будет несколько принципов, которые нужно соблюдать.
Первый: мы в целом заинтересованы в привлечении прямых иностранных инвестиций. Любая страна в этом заинтересована — получить внешние деньги, внешние технологии.
Второй: должны быть определенные отраслевые условия и требования участия иностранного бизнеса в любой национальной экономике. Такие требования есть в большинстве стран и должны быть у нас тоже, причем, наверное, жестче, чем они были до 2022 года», — отметил Чебесков.
Например, для сборки автомобилей должен быть высокий уровень локализации, использование российских технологий и комплектующих. Для открытия производства придется брать в партнеры российского акционера.
По словам Чебескова, ручного управления будет мало, все отработают отраслевыми критериями и требованиями.
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