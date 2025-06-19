ГЛОНАСС тестирует российскую систему высокоточного автовождения

Применение новой системы актуально в агропромышленном секторе. Повышается точность выполнения операций, нагрузка на оператора будет меньше.

АО «ГЛОНАСС» разработало и уже тестирует российскую систему высокоточного автовождения. Об этом сообщил на ПМЭФ-2025 руководитель компании Алексей Райкевич.

«Траекторное управление техникой с сантиметровой точностью особенно актуально для сельскохозяйственной и дорожно-строительной отрасли. Это достигается благодаря технологии высокоточной навигации АО "ГЛОНАСС" и Госкорпорации "Роскосмос", уникальным алгоритмам управления техникой, которые компенсируют все технические особенности тяжелых производственных машин, обеспечивая точность движения», — сказал Райкевич.

В сельском хозяйстве технология применяется на всем цикле растениеводства.

«Система помогает эффективно проводить полный цикл сельскохозяйственных работ — от подготовки почвы, посева до сбора урожая. Значительно повышается эффективность и точность выполнения технологических операций, при этом снижается нагрузка на оператора машины», — добавил он.

Систему уже протестировали в Воронежской области и Москве.

Также систему можно использовать при проведении дорожно-строительных работ, в частности, при укладке дорожного полотна. Технологией оснастят катки, что повысит качество и точность выполнения всех технологических операций с минимальным участием человека.

Позже функции управления расширят не только на траекторию, но и на скорость движения техники. Это позволит реализовать задачи полной автоматизации спецмашин.