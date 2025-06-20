В 2025 году бухгалтерия с ИИ экономит три часа в день и снижает ошибки на 40%

При работе бухгалтера с искусственным интеллектом нужно соблюдать ключевое правило: ИИ — это инструмент в руках эксперта, но всегда проверяйте результат и учитывайте юридические границы.

Алисия Цайлер — маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград), член «Опоры России», партнер Salebot, AMO, Planfix — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела основные преимущества использования ИИ бухгалтерией в 2025 году. При этом она основывалась в том числе на своем личном опыте.

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Спикер добавила, что при использовании AL следует учитывать юридическую сторону, многие моменты пока не урегулированы законом: