В 2025 году бухгалтерия с ИИ экономит три часа в день и снижает ошибки на 40%
Алисия Цайлер — маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград), член «Опоры России», партнер Salebot, AMO, Planfix — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела основные преимущества использования ИИ бухгалтерией в 2025 году. При этом она основывалась в том числе на своем личном опыте.
Критерий
Детали
Экономия времени
Точность
Новые возможности
Спикер добавила, что при использовании AL следует учитывать юридическую сторону, многие моменты пока не урегулированы законом:
Ответственность — на пользователе.
Проверять результаты: слепое доверие = риск ошибок и штрафов.
Авторское право.
Комментарии2
мне всегда интересно, что с чем и как сравнивается.
что конкретно делает ИИ и что перестал делать человек?
какие именно ошибки устранил ИИ и как он проводит сверки? Тупо распечатывает из программы собственные сверки?
что-то плохо ваш ИИ ошибки ищет.
около 20% фактических ошибок делает ИИ, в том числе даты. слежу за исследованиями в этой области.