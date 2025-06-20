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В 2025 году бухгалтерия с ИИ экономит три часа в день и снижает ошибки на 40%

При работе бухгалтера с искусственным интеллектом нужно соблюдать ключевое правило: ИИ — это инструмент в руках эксперта, но всегда проверяйте результат и учитывайте юридические границы.

Алисия Цайлер — маркетолог-исследователь и эксперт по ИИ-инструментам, амбассадор Клерк.ру, руководитель нетворкинг-клуба TenChat (Калининград), член «Опоры России», партнер Salebot, AMO, Planfix — на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела основные преимущества использования ИИ бухгалтерией в 2025 году. При этом она основывалась в том числе на своем личном опыте.

Критерий

Детали

Экономия времени

  • 3+ часа/день за счет автоматизации рутины

  • Подготовка аудита: 12 минут вместо 3 частов

Точность

  • Снижение ошибок на 40% (НДС, сверки)

  • Проактивное выявление рисков (штрафы до 500 тыс. руб.)

Новые возможности

  • Генерация контента и отчетов за минуты

  • Клиентские консультации без поисковиков

Спикер добавила, что при использовании AL следует учитывать юридическую сторону, многие моменты пока не урегулированы законом:

  1. Ответственность — на пользователе.

  2. Проверять результаты: слепое доверие = риск ошибок и штрафов.

  3. Авторское право.

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Комментарии

2
  • Жанна

    мне всегда интересно, что с чем и как сравнивается.

    3+ часа/день за счет автоматизации рутины

    что конкретно делает ИИ и что перестал делать человек?

    Снижение ошибок на 40% (НДС, сверки)

    какие именно ошибки устранил ИИ и как он проводит сверки? Тупо распечатывает из программы собственные сверки?

    Подготовка аудита: 12 минут вместо 3 частов

    что-то плохо ваш ИИ ошибки ищет.

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      что-то плохо ваш ИИ ошибки ищет

      около 20% фактических ошибок делает ИИ, в том числе даты. слежу за исследованиями в этой области.

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