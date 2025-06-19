ФТС запустила опрос участников ВЭД о досудебном обжаловании решений таможенников

Таможенная служба собирает мнения о порядке обжалования и просит оценить работу сервиса жалоб.

Федеральная таможенная служба запустила опрос на тему досудебного обжалования решений таможенных органов.

Пройти опрос можно в новостной ленте Личного кабинета участника ВЭД.

ФТС хочет получить от участников ВЭД:

мнения – нужно ли делать досудебное обжалование обязательным ;

мнения о преимуществах альтернативного (по выбору заявителя) порядка обжалования;

оценку работы сервиса «Жалоба на решение, действие (бездействие), таможенных органов и их должностных лиц» в личном кабинете участника ВЭД;

идеи по доработке и улучшению сервиса.

Ответы пользователей обещают использовать для того, чтобы сделать процесс обжалования более понятным, удобным и эффективным.

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