Минфин: для уплаты налогов объекты интеллектуальной собственности могут арестовать, а дебиторку – нет
Минфин разъяснил, какое имущество могут арестовать в качестве обеспечительной меры для уплаты налогов.
В письме от 04.04.2025 № 03-02-06/33908 ведомство пишет, что объекты интеллектуальной собственности считаются имуществом, поэтому могут быть арестованы. Например, материальный носитель с результатами интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, признанные НМА.
А дебиторская задолженность не признается имуществом. Это подтверждает решение Верховного Суда от 12.05.2022 № АКПИ22-118. То есть ее не учитывают при определении обеспечительных мер – например, ареста имущества.
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