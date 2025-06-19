Депутаты хотят запретить предпринимателям покупать иностранные товары

При наличии российских аналогов покупать иностранное предлагается законодательно запретить. Без этого не получится развить и поднять экономику России.

Предпринимателям и бюджетникам предлагают запретить приобретать иностранные товары при наличии российского аналога. О таком законопроекте о единой госпрограмме продвижения отечественных товаров рассказал зампред думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов на ПМЭФ-2025.

«У нас продолжают <...> достаточно большое количество наших предпринимателей приобретать, и не только предпринимателей, кстати, представители бюджетной сферы, при наличии нашего собственного, приобретать иностранное. И никак они нам не могут объяснить. Поэтому мы хотим так же, как, например, американцы поступили, так же, как китайцы поступили, мы изучили их опыт, более жестко прописать о том, что при наличии собственного товара никто не имеет права приобретать иностранного», — заявил Морозов.

Он уверен, что без введения подобной меры не получится развить и поднять экономику на желаемый уровень.

Ранее для поддержки отечественного автопрома решили пересадить депутатов всех уровней, представителей органов власти на автомобили российского производства, напомнил депутат. Таким же образом можно поддержать отечественного товаропроизводителя, уверен Морозов.