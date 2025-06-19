При назначении единого пособия не учитывают подработку школьников
Доход подростков от подработки на каникулах не учитывают в доходах семьи при назначении единого пособия, напоминает СФР. Но должны соблюдаться такие условия:
ребенок очно учится в школе, колледже или вузе;
возраст ребенка в расчетном периоде — менее 18 лет.
При этом обучение должно длиться не менее 6 месяцев в расчетном периоде.
Право на единое пособие имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Его назначают в регионе фактического проживания после комплексной оценки нуждаемости.
Кроме зарплаты ребенка во время подработки, в доходы семьи не включат иные меры поддержки и некоторые другие выплаты.
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