ИП вправе уйти на налоговые каникулы, даже если купил патент уже после госрегистрации

Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован после вступления в силу регионального закона о налоговых каникулах, но купил патент не сразу, а спустя некоторое время, у него сохраняется право на применение налоговых каникул.

Ситуация: ИП впервые зарегистрировался в ноябре. На этот момент в регионе уже действовал закон о налоговых каникулах. Затем он решил перейти на патент по льготному виду деятельности с 1 января следующего года и подал заявление в налоговую 17 декабря. То есть между регистрацией в качестве ИП и получением патента по льготному виду деятельности прошло 1,5 месяца. Вправе ли ИП применять налоговую ставку 0% по этому патенту?

Этот вопрос рассмотрела Федорова Галина Владимировна – главный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю, на вебинаре, который прошел 19 июня 2025 года. На нем присутствовал представитель «Клерка».

Ответ: предприниматель вправе применять ставку 0%, если изъявил желание начать ее применение не с даты регистрации в качестве ИП, но при соблюдении требований гл. 26.5 НК (письмо ФНС от 15.08.2024 № СД-4-3/9350@).

Подчеркнем, что на вебинаре было рассмотрено письмо с примером ситуации 2023-2024 гг. Но позиция Минфина и ФНС по данному вопросу в настоящее время осталась неизменной.