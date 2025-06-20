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 Камеральные налоговые проверки

Ряд документов нужно обязательно представлять на камеральной налоговой проверке

Налоговики могут истребовать документы в рамках камеральной проверки, а также вне ее рамок и при встречных проверках.
Ряд документов нужно обязательно представлять на камеральной налоговой проверке

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» д.э.н., профессор, заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский рассказал, какие документы нужно представлять по требованию налогового органа в рамках камеральной проверки сданной плательщиком отчетности (п. п. 6-9, 12 ст. 88 НК). Это:

  • документы, которые подаются вместе с отчетностью. Например, при проверке декларации по налогу на

    имущество, в которой отражен зачет уплаченного за рубежом налога, следует подать документ об уплате

    налога за пределами РФ (ст. 386.1 НК);

  • документы (пояснения), подтверждающие право на льготу, заявленную в отчетности (п. 6 ст. 88 НК);

  • счета-фактуры, другие документы, подтверждающие вычеты, если подали декларацию НДС с суммой

    налога к возмещению;

  • счета-фактуры, первичные и иные документы по операциям, сведения о которых расходятся в декларациях

    по НДС у вас и контрагента. Такие документы могут истребовать, если выявлено занижение налога к

    уплате или завышение возмещения;

  • документы, подтверждающие пониженные тарифы страховых взносов или необлагаемые выплаты;

  • документы, подтверждающие уменьшение налога к уплате (увеличение суммы возмещения) по уточненной

    декларации, которая подана через 2 года и более после окончания срока подачи отчетности;

  • документы, подтверждающие инвестиционный вычет;

  • документы, которые затребованы в иных случаях, предусмотренных в ст. 88 НК.

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