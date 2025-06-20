Оплачивать счета можно будет с помощью умной колонки

Для оплаты к устройству нужно привязать банковский счет и дать команду голосом.

Национальная система платежных карт (НСПК) вместе с МТС Банком запустили пилотный проект по оплате счетов с помощью умной колонки. Об этом сообщил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.

«Сейчас мы будем смотреть, как система работает. Технология пока находится на стадии прототипа, но в перспективе список доступных сервисов планируется расширить. Пользователи смогут с помощью умной колонки оплатить ЖКХ, детский сад, школу. Мы конструировали прототип для оплаты связи, но, по сути, это может быть что угодно. Все зависит от интереса людей. Возможно, банкиры придут еще с новыми идеями, что можно было бы сделать», — рассказал Дубынин.

Колонке можно отдать команду оплатить услуги связи, и операция пройдет с помощью системы быстрых платежей (СБП), пояснил он. До этого нужно привязать банковский счет к устройству через мобильный платежный сервис.

Руководитель НСПК считает, что голосовой сценарий поможет людям сэкономить время.