👀 Больше половины россиян несколько раз в день просматривают текстовые новости

По данным ВЦИОМ, люди читают новости в разное время. 80% читают важные новости до конца.

55% россиян несколько раз в день и более просматривают текстовые новости онлайн. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Каждый день читают новости 84% опрошенных. Среди молодежи 18-24 лет 63% смотрят новости несколько раз в день.

80% россиян читают тексты до конца, если тема важна для них.

Россияне читают новости в разное время. Так, 41% не выделяют определенное время для чтения новостей. Еще 30% опрошенных читают новости утром, а 29% — вечером после ужина или перед сном.

22% респондентов читают новости 21-30 минут в день, 23% — 31-60 минут в день.

Соблюдают «информационную гигиену» и ограничивают некоторые темы и источники, чтобы избежать стресса, 48% опрошенных. Еще 27% никак не ограничивают свое потребление новостей. 40% россиян отметили усталость от информационного потока и шума.

Опрос провели с 3 по 6 июня 2025 года.

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