👀 Больше половины россиян несколько раз в день просматривают текстовые новости
55% россиян несколько раз в день и более просматривают текстовые новости онлайн. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
Каждый день читают новости 84% опрошенных. Среди молодежи 18-24 лет 63% смотрят новости несколько раз в день.
80% россиян читают тексты до конца, если тема важна для них.
Россияне читают новости в разное время. Так, 41% не выделяют определенное время для чтения новостей. Еще 30% опрошенных читают новости утром, а 29% — вечером после ужина или перед сном.
22% респондентов читают новости 21-30 минут в день, 23% — 31-60 минут в день.
Соблюдают «информационную гигиену» и ограничивают некоторые темы и источники, чтобы избежать стресса, 48% опрошенных. Еще 27% никак не ограничивают свое потребление новостей. 40% россиян отметили усталость от информационного потока и шума.
Опрос провели с 3 по 6 июня 2025 года.
А насколько вы погружаетесь в информационную повестку? Делитесь ниже в комментариях.
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