ЦОК ПРЕМ от 6к 18.06 Мобильный
Общество

👀 Больше половины россиян несколько раз в день просматривают текстовые новости

По данным ВЦИОМ, люди читают новости в разное время. 80% читают важные новости до конца.

55% россиян несколько раз в день и более просматривают текстовые новости онлайн. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Каждый день читают новости 84% опрошенных. Среди молодежи 18-24 лет 63% смотрят новости несколько раз в день.

80% россиян читают тексты до конца, если тема важна для них.

Россияне читают новости в разное время. Так, 41% не выделяют определенное время для чтения новостей. Еще 30% опрошенных читают новости утром, а 29% — вечером после ужина или перед сном.

22% респондентов читают новости 21-30 минут в день, 23% — 31-60 минут в день.

Соблюдают «информационную гигиену» и ограничивают некоторые темы и источники, чтобы избежать стресса, 48% опрошенных. Еще 27% никак не ограничивают свое потребление новостей. 40% россиян отметили усталость от информационного потока и шума.

Опрос провели с 3 по 6 июня 2025 года.

А насколько вы погружаетесь в информационную повестку? Делитесь ниже в комментариях.

Автор

Яркие Судьбы

Юрий Витальевич Струнге: инженер, который строит жизнь

Юрий Струнге – тульский инженер и предприниматель, основатель компаний «Стрэк-тайм» и «Проект 3006». Его мебельная фабрика и сложные инженерные решения, такие как коллектора для Новолипецкого комбината, стали символом качества и упорства. С 1994 года Юрий создает рабочие места для сотен людей, воспитывая профессионалов и вдохновляя команды.

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум