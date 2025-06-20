Как ИП учитывать в расходах на УСН страховые взносы 1% в 2025, 2026 и последующих годах

С 2025 года ИП на доходно-расходной УСН получили право учитывать в составе расходов взносы 1% независимо от их фактической уплаты. Как применять это правило в текущем и последующих годах?

Срок уплаты взносов в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей за 2025 год наступает 01.07.2026.

При этом ИП на доходно-расходной УСН вправе решить самостоятельно, в каком году ему поставить эти взносы в расходы: в 2025 или 2026. Фактическая уплата суммы взносов в бюджет роли не играет. Это право появилось у ИП с 01.01.2025, когда вступили в силу поправки в НК (п. 65 ст. 2 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

В письме от 12.11.2024 № СД-4-3/12916@ ФНС пояснила, что этот подход будет применяется и к последующим периодам. То есть ИП будут вправе учесть взносы 1% за 2026 год, как в 2026, так и 2027 году. И так далее.

На вебинаре 19 июня (на нем присутствовал представитель «Клерка») налоговый инспектор УФНС России по Красноярскому краю Федорова Галина Владимировна подчеркнула, что больше по взносам 1% по данной ситуации новых разъяснений не будет. Налоговые службы будут руководствоваться текущими разъяснениями.

Фрагмент презентации вебинара «Актуальные вопросы, связанные с применением налогового законодательства в 2025 году в части налогов, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения». Источник: УФНС России по Красноярскому краю

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