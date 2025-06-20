По сделкам в налоговую нужно давать только документы по закону о бухучете, а остальное — как информацию

Закон № 402-ФЗ о бухгалтерском учете закрепляет виды документов, которые необходимо формировать в рамках бухучета.

По сделкам в налоговую нужно передавать только документы по закону № 402-ФЗ о бухучете, а остальное в виде информации. В последнем случае это касается:

штатного расписания;

деловой переписки;

сведений о сотрудниках;

складского учета;

журналов въезда-выезда;

сертификатов качества;

путевых листов;

у кого купили;

коммерческой осмотрительности.

На эти моменты в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратил внимание Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант.

Также он привел важные примеры из судебной практики: