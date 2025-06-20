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По сделкам в налоговую нужно давать только документы по закону о бухучете, а остальное — как информацию

Закон № 402-ФЗ о бухгалтерском учете закрепляет виды документов, которые необходимо формировать в рамках бухучета.

По сделкам в налоговую нужно передавать только документы по закону № 402-ФЗ о бухучете, а остальное в виде информации. В последнем случае это касается:

  • штатного расписания;

  • деловой переписки;

  • сведений о сотрудниках;

  • складского учета;

  • журналов въезда-выезда;

  • сертификатов качества;

  • путевых листов;

  • у кого купили;

  • коммерческой осмотрительности.

На эти моменты в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратил внимание Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант.

Также он привел важные примеры из судебной практики:

Вывод суда

Документ

Расшифровки строк бухгалтерской отчетности не относят к первичным документам и регистрам бухучета, их не используют для расчета налогов.

Поэтому у компании нет обязанности представлять данную информацию.

К такому решению пришли судьи в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 09.02.2015 № А40-32972/14

Налогоплательщик обязан представить спорные документы только по основным счетам бухгалтерского учета. В разрезе каждого субсчета это делать не надо. Это уже будет расширенная выписка.

Постановление АС Московского округа от 07.04.2022 № Ф05-5915/2022).

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Комментарии

1
  • Татьяна Жукова
    Бухгалтер

    Остро ощущаю, что каждая новая поправка в закон о бухучете — это как красная тряпка для налоговиков: уже вижу, как они бросаются на бизнес с очередными "информационными" требованиями только потому, что это не документы по закону 402-ФЗ!

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