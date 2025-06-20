По сделкам в налоговую нужно давать только документы по закону о бухучете, а остальное — как информацию
По сделкам в налоговую нужно передавать только документы по закону № 402-ФЗ о бухучете, а остальное в виде информации. В последнем случае это касается:
штатного расписания;
деловой переписки;
сведений о сотрудниках;
складского учета;
журналов въезда-выезда;
сертификатов качества;
путевых листов;
у кого купили;
коммерческой осмотрительности.
На эти моменты в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» обратил внимание Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант.
Также он привел важные примеры из судебной практики:
Вывод суда
Документ
Расшифровки строк бухгалтерской отчетности не относят к первичным документам и регистрам бухучета, их не используют для расчета налогов.
Поэтому у компании нет обязанности представлять данную информацию.
К такому решению пришли судьи в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 09.02.2015 № А40-32972/14
Налогоплательщик обязан представить спорные документы только по основным счетам бухгалтерского учета. В разрезе каждого субсчета это делать не надо. Это уже будет расширенная выписка.
Постановление АС Московского округа от 07.04.2022 № Ф05-5915/2022).
Комментарии1
Остро ощущаю, что каждая новая поправка в закон о бухучете — это как красная тряпка для налоговиков: уже вижу, как они бросаются на бизнес с очередными "информационными" требованиями только потому, что это не документы по закону 402-ФЗ!