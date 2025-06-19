В 2025 году россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в 2024-м

За весь 2025 год доходы населения по вкладам составят 9 трлн рублей.

За первое полугодие 2025 года россияне заработают около 4 трлн рублей на процентах по сберегательным продуктам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал на ПМЭФ-2025 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Ожидается, что к концу года доходы россиян составят около 9 трлн рублей.

«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. <...> Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом», – заявил Брейтенбихер.

Банк отмечает рост сберегательной активности населения. Так, в первом квартале 2025 года число вкладчиков выросло более чем на 670 тыс. человек, во втором – еще на 245 тысяч. Прирост за полгода составил 10% – почти до 10,1 млн человек.