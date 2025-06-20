Ряховский: выемка документов ИФНС у аутсорсинговой компании – давно реальность! Признаки фиктивного аутсорсинга
На практике есть случаи признания аутсорсера контролирующим должника лицом или даже участвующим в управлении.
При этом выемка документов налоговой у аутсорсинговой фирмы – это давно уже реальность.
В качестве примера на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский привел постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.12.2024 по делу № А55-30340/2023.
По его словам, фиктивный аутсорсинг — это когда имеет место:
фактическое оформление неофициальных сотрудников в аутсорсинговую компанию;
позиционирование аутсорсом – «быстро оформим к нам ваших сотрудников»;
работники устраиваются в месте фактического работодателя, никогда не были в офисе аутсорса,
никого из них не знают;
оформляются иностранные сотрудники – для минимизации миграционных, валютных и налоговых
рисков;
зарплата неофициальных сотрудников выше на величины зарплатных налогов;
трудовые книжки, трудовые договоры, санитарные книжки хранятся у фактического работодателя-з
аказчика, который ведет учет сотрудников, их табелирование как в бумажной системе, так
и в CRM-системе, выплату зарплаты;
обеспечение спецодеждой и инвентарем осуществляет фактический работодатель–з
аказчик;
ведение учета во внутренних журналах и/или программах в качестве сотрудников.
Комментарии1
Похоже, скоро бухгалтерам придется учиться ставить палатку возле налоговой — настолько мы там частые гости!