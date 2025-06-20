Ряховский: выемка документов ИФНС у аутсорсинговой компании – давно реальность! Признаки фиктивного аутсорсинга

Аутсорсер может нести уголовную и субсидиарную ответственность, а также отвечать за убытки и ущерб. Также он должен сообщать соответствующие сведения в Росфинмониторинг.

На практике есть случаи признания аутсорсера контролирующим должника лицом или даже участвующим в управлении.

При этом выемка документов налоговой у аутсорсинговой фирмы – это давно уже реальность.

В качестве примера на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский привел постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.12.2024 по делу № А55-30340/2023.

По его словам, фиктивный аутсорсинг — это когда имеет место: