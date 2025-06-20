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Ряховский: выемка документов ИФНС у аутсорсинговой компании – давно реальность! Признаки фиктивного аутсорсинга

Аутсорсер может нести уголовную и субсидиарную ответственность, а также отвечать за убытки и ущерб. Также он должен сообщать соответствующие сведения в Росфинмониторинг.

На практике есть случаи признания аутсорсера контролирующим должника лицом или даже участвующим в управлении.

При этом выемка документов налоговой у аутсорсинговой фирмы – это давно уже реальность.

В качестве примера на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве, партнер «ЛЕГИКОН-ПРАВО», член Президентского Совета ИПБ МР, член научно-консультативного совета при ВС РФ, практикующий налоговый консультант Дмитрий Ряховский привел постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 04.12.2024 по делу № А55-30340/2023.

По его словам, фиктивный аутсорсинг — это когда имеет место:

  • фактическое оформление неофициальных сотрудников в аутсорсинговую компанию;

  • позиционирование аутсорсом – «быстро оформим к нам ваших сотрудников»;

  • работники устраиваются в месте фактического работодателя, никогда не были в офисе аутсорса,

    никого из них не знают;

  • оформляются иностранные сотрудники – для минимизации миграционных, валютных и налоговых

    рисков;

  • зарплата неофициальных сотрудников выше на величины зарплатных налогов;

  • трудовые книжки, трудовые договоры, санитарные книжки хранятся у фактического работодателя-з

    аказчика, который ведет учет сотрудников, их табелирование как в бумажной системе, так

    и в CRM-системе, выплату зарплаты;

  • обеспечение спецодеждой и инвентарем осуществляет фактический работодатель–з

    аказчик;

  • ведение учета во внутренних журналах и/или программах в качестве сотрудников.

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