ИП вправе применять ПСН при разработке ПО для иностранного заказчика

Если индивидуальный предприниматель заключил договор на разработку программного обеспечения с иностранной организацией, он вправе учесть полученные доходы в рамках ПСН.

Ситуация: у ИП оформлен патент на деятельность по разработке программного обеспечения в регионе по месту жительства. Он заключил договор с иностранной компанией. При этом у нее нет представительства в РФ. Вправе ли ИП учесть доходы по этому договору в рамках ПСН?

На этот вопрос ответила Федорова Галина Владимировна – главный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю, на вебинаре, который прошел 19 июня 2025. На нем присутствовал представитель «Клерка».

Ответ:

ИП вправе применять ПСН при разработке компьютерного программного обеспечения, в том числе:

системного ПО;

приложений ПО;

баз данных;

web-страниц, включая их адаптацию и модификацию (подп. 62 п. 2 ст. 346.43 НК).

Если ИП получен патент по указанному виду деятельности в субъекте РФ, на территории которого осуществляется такая деятельность, то ИП вправе применять ПСН при оказании услуг заказчикам из других субъектов РФ и иностранных государств (письмо Минфина от 11.06.2020 № 03-11-11/50475).