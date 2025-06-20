ИП вправе применять ПСН при разработке ПО для иностранного заказчика
Ситуация: у ИП оформлен патент на деятельность по разработке программного обеспечения в регионе по месту жительства. Он заключил договор с иностранной компанией. При этом у нее нет представительства в РФ. Вправе ли ИП учесть доходы по этому договору в рамках ПСН?
На этот вопрос ответила Федорова Галина Владимировна – главный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю, на вебинаре, который прошел 19 июня 2025. На нем присутствовал представитель «Клерка».
Ответ:
ИП вправе применять ПСН при разработке компьютерного программного обеспечения, в том числе:
системного ПО;
приложений ПО;
баз данных;
web-страниц, включая их адаптацию и модификацию (подп. 62 п. 2 ст. 346.43 НК).
Если ИП получен патент по указанному виду деятельности в субъекте РФ, на территории которого осуществляется такая деятельность, то ИП вправе применять ПСН при оказании услуг заказчикам из других субъектов РФ и иностранных государств (письмо Минфина от 11.06.2020 № 03-11-11/50475).
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