Как ИП узнать, какие виды деятельности попадают под налоговые каникулы

В законе субъекта РФ обычно нет перечня ОКВЭД для услуг, которые относятся к бытовым в целях применения ставки налога 0%. Как понять, может ли ИП претендовать на налоговые каникулы?

Ситуация: нормативный акт субъекта РФ не содержит точный перечень бытовых услуг, оказание которых дает ИП на УСН право на применение нулевой налоговой ставки. Где найти точный перечень бытовых услуг по ОКВЭД?

На этот вопрос ответила Федорова Галина Владимировна – главный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Красноярскому краю, на вебинаре «Актуальные вопросы, связанные с применением налогового законодательства в 2025 году в части налогов, уплачиваемых в связи с применением УСН и ПСН», который прошел 19 июня. На нем присутствовал представитель «Клерка».

Ответ: перечень видов деятельности, которые отнесены Правительством РФ к бытовым услугам, приведен в распоряжении от 24.11.2016 № 2496-р «Об утверждении кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам».