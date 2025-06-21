💰 44% россиян не планируют тратить свои сбережения

40% респондентов могут рассчитать свой бюджет не более чем на один год, еще треть (31%) – только на ближайшие пять лет.

Траты в перспективе от 5 до 10 лет прогнозирует каждый 10-й россиянин (9%). При этом направляют часть своих доходов на сбережения три четверти россиян (71%), однако пять лет назад эта цифра составляла только 41%.

Это итоги опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и маркетплейса Финуслуги, пресс-релиз есть у «Клерка».

Треть принявших участие в опросе (37%) признались: для комфортной жизни им требуется до 100 тыс. рублей в месяц, остальные 63% сообщили, что их ежемесячные расходы превышают эту сумму.

Основная статья расходов – продукты питания, услуги ЖКХ и связи: 37% опрошенных. На втором месте траты на медицину и косметологию (19%), на третьем — содержание личного транспорта (18%), на четвертом – ипотека или аренда жилья (16%). Пятое место разделили формирование сбережений и траты на образование детей или собственное (по 13%).

Чаще всего россияне откладывают в накопления часть зарплаты — 48% респондентов. Еще 18% направляют в сбережения доходы по вкладам и ценным бумагам, 17% формируют капитал за счет продажи недвижимости и другого ценного имущества, еще 16% — от сдачи в аренду недвижимости.

В топ-3 целей для создания финансового резерва опрошенные включают финансовую подушку безопасности (24%), покупку жилья (17%) и комфортную жизнь на пенсии (16%).

29% россиян сформировали сбережения до 100 тыс. рублей, столько же смогли отложить 100-500 тыс. рублей. Кроме этого, 12% накопили от 500 тыс. до 1 млн рублей, а 21% — свыше 1 млн.

Однако 44% респондентов не планируют тратить накопленное в ближайшее время. Каждый третий (34%) расходует только дополнительный доход от вкладов, ценных бумаг и сдачи жилья в аренду, а каждый пятый (22%) — дополнительный доход и часть сбережений.

Из тех, кто предпочитает не трогать накопления, 39% боятся остаться без финансовой поддержки в непредвиденной ситуации, а каждый четвертый (26%) стремится накопить как можно больше на хорошую прибавку к пенсии. Еще 16% живут на другие источники дохода, которых хватает для комфортной жизни, 14% стараются сохранить отложенные средства для наследников, а 5% не знают, как правильно распоряжаться накоплениями.

«Число россиян, которые направляют свои доходы на сбережения и приумножают свой капитал за счет финансовых инструментов, становится все больше. Как показал опрос, за пять лет их число существенно выросло — с 41 до 71%. Сдержанный подход к тратам накопленной финансовой подушки может говорить о долгосрочном горизонте планирования. Это свидетельствует о росте финансовой грамотности россиян, постепенном переходе от роста потребления к инвестиционно-сберегательной модели», — сказал старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.

Согласно данным исследования, россияне, помимо всего прочего, сберегают на отдых (15%), крупные бытовые товары (13%) и будущее детей (11%).