Даты и сроки для жизненных ситуаций и документов, которые нужно знать всем: таблица
В телеграм-канале портала Госуслуг приведены следующие сроки. Особенно обращено внимание на 30 апреля, три года и до 3-го числа.
Документ/Ситуация
Крайний срок сдачи/решения ситуации
Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ
До 30 апреля следующего года
Уплата имущественных налогов (траспортный, земельный, на имущество физлиц)
До 1 декабря следующего года
Оформление налоговых вычетов по декларации 3-НДФЛ
В течение 3 лет после года, за который возвращается налог
Заявление на единовременное пособие при рождении ребенка
В течение 6 месяцев после рождения
Срок перечисления единого пособия на счет в банке
До 3 числа следующего месяца
Использование маткапитала на жилье без ипотеки
Через 3 года после рождения ребенка
Проживание в другом регионе без временной регистрации
До 90 дней
Вступление в наследство
В течение 6 месяцев после смерти наследодателя
Оформление загранпаспорта
До 1 месяца в регионе прописки
Индексация пенсий
Уплата автоштрафа со скидкой 25%
30 дней
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