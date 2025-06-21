ЦОК ОБЩАЯ ОК 19.06 Мобильный
Общество

Даты и сроки для жизненных ситуаций и документов, которые нужно знать всем: таблица

Из-за пропущенного срока можно получить штраф, потерять имущество или остаться без господдержки, предупреждает портал Госуслуг.

В телеграм-канале портала Госуслуг приведены следующие сроки. Особенно обращено внимание на 30 апреля, три года и до 3-го числа.

Документ/Ситуация

Крайний срок сдачи/решения ситуации

Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ

До 30 апреля следующего года

Уплата имущественных налогов (траспортный, земельный, на имущество физлиц)

До 1 декабря следующего года

Оформление налоговых вычетов по декларации 3-НДФЛ

В течение 3 лет после года, за который возвращается налог

Заявление на единовременное пособие при рождении ребенка

В течение 6 месяцев после рождения

Срок перечисления единого пособия на счет в банке

До 3 числа следующего месяца

Использование маткапитала на жилье без ипотеки

Через 3 года после рождения ребенка

Проживание в другом регионе без временной регистрации

До 90 дней

Вступление в наследство

В течение 6 месяцев после смерти наследодателя

Оформление загранпаспорта

До 1 месяца в регионе прописки

Индексация пенсий

  • 1 января — страховые

  • 1 апреля — социальные

  • 1 августа — перерасчет

    работающим

Уплата автоштрафа со скидкой 25%

30 дней

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