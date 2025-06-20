⏳ 20 июня 2025 – последний срок для отправки деклараций по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС

Эти же налоги нужно заплатить не позднее 20 числа.

20 июня 2025 года истекает срок подачи деклараций по НДС и акцизам при импорте товаров с территории стран ЕАЭС. Об этом напомнил канал ФНС по новым регионам.

Кроме того, эти налоги нужно заплатить не позднее фактической даты подачи соответствующей декларации. То есть тоже 20 июня.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.