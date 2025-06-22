В Яндекс Картах стало больше бесплатных инструментов для бизнеса

Яндекс Карты предоставили бесплатный доступ к Tiles API — сервису для интеграции базового слоя карты на сайты, в мобильные приложения или CRM-системы.

Tiles API позволяет загружать только необходимые участки карты, что экономит трафик и не требует больших вычислительных мощностей. Карту можно приближать и скроллить, а с помощью дополнительных средств — накладывать на нее точки интереса и отображать линии маршрутов.

«Бесплатный Tiles API поможет решать задачи прежде всего небольшим компаниям из разных отраслей — от электронной коммерции до сферы услуг, а также некоммерческим или учебным проектам. Так, сеть салонов красоты может встроить на сайт карту и разметить филиальную сеть, а производитель умных часов — загрузить подложку карты в гаджет, чтобы отобразить маршрут пользователя. Интегрировав слой карты в CRM-систему, логистическая фирма может структурировать на нем заказы клиентов», — сообщает компания «Яндекс».

Помимо Tiles API, Карты предлагают, например, Геоаналитику для анализа бизнес-потенциала районов города, бесплатные функции карточки организации на Яндекс Картах для привлечения клиентов и часть продуктов API Яндекс Карт в пределах определенных лимитов — для решения задач, связанных с навигацией и маршрутизацией.