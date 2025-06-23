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Экономика России

Сбер дал прогноз по ключевой ставке в конце 2025 года

Руководство Сбербанка не верит в резкое снижение Центробанком ключевой ставки.

«По моим ощущениям, с наибольшей вероятностью, ключевая ставка ЦБ может быть в районе 17% на конец этого года. Я не думаю, что ЦБ резко снизит ставку — есть риск того, что снова вверх пойдет инфляция. ЦБ как регулятор на это очень сильно таргетирует», — заявил Александр Ведяхин, первый зампредседателя Правления Сбербанка.

Он добавил, что ЦБ вряд ли на это пойдет.

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Комментарии

2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Сидят такие Греф и эта Наи......

    - Герман, а давай в игру сыграем, а то скучно тут что-то сидеть, Путя трындит без остановки четыре часа что-то... Хоть развлечёмся, а то совсем с тоски сдохнуть можно..... У тебя и имя соответствующее игроку - как у Пушкинского!

    - Давай, а в какую?

    - Угадай какую цифру я задумала? Ну хоть на кашаладку!

    - ...

    По моим ощущениям, с наибольшей вероятностью, ключевая ставка ЦБ может быть в районе 17% на конец этого года.

    - )))))) А вот и нее угадал! С тебя кашаладка! Алёнка большая! ))))))))

    ...

    Как и Пушкинский Герман, наш Герман опять проиграл!

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