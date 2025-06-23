Сбер дал прогноз по ключевой ставке в конце 2025 года
Руководство Сбербанка не верит в резкое снижение Центробанком ключевой ставки.
«По моим ощущениям, с наибольшей вероятностью, ключевая ставка ЦБ может быть в районе 17% на конец этого года. Я не думаю, что ЦБ резко снизит ставку — есть риск того, что снова вверх пойдет инфляция. ЦБ как регулятор на это очень сильно таргетирует», — заявил Александр Ведяхин, первый зампредседателя Правления Сбербанка.
Он добавил, что ЦБ вряд ли на это пойдет.
Комментарии2
Сидят такие Греф и эта Наи......
- Герман, а давай в игру сыграем, а то скучно тут что-то сидеть, Путя трындит без остановки четыре часа что-то... Хоть развлечёмся, а то совсем с тоски сдохнуть можно..... У тебя и имя соответствующее игроку - как у Пушкинского!
- Давай, а в какую?
- Угадай какую цифру я задумала? Ну хоть на кашаладку!
- ...
По моим ощущениям, с наибольшей вероятностью, ключевая ставка ЦБ может быть в районе 17% на конец этого года.
- )))))) А вот и нее угадал! С тебя кашаладка! Алёнка большая! ))))))))
...
Как и Пушкинский Герман, наш Герман опять проиграл!
а куда Костина дели?