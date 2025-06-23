Сбер дал прогноз по ключевой ставке в конце 2025 года

«По моим ощущениям, с наибольшей вероятностью, ключевая ставка ЦБ может быть в районе 17% на конец этого года. Я не думаю, что ЦБ резко снизит ставку — есть риск того, что снова вверх пойдет инфляция. ЦБ как регулятор на это очень сильно таргетирует», — заявил Александр Ведяхин, первый зампредседателя Правления Сбербанка.