Минфин хочет, чтобы прибыль, заработанная в России, на должном уровне облагалась налогами в РФ

На ПМЭФ-2025 обсудили международное сотрудничество в налоговой сфере. Число зарубежных счетов россиян в 2024 году выросло на 12%.

По мнению главы ФНС Даниила Егорова, служба может не только следить за двойным неналогообложением, но и обеспечивать нормальное налогообложение за счет эффективного взаимодействия как внутри страны, так и между странами. Об этом он заявил на панельной сессии ПМЭФ-2025, посвященной международному сотрудничеству в налоговой сфере.

Хотя автоматический обмен с рядом западных стран был прекращен, 50 стран обменялись с ФНС информацией о финансовых счетах и доходах российских резидентов. По итогам 2024 года количество зарубежных счетов выросло на 12% — то есть россияне приспособились к изменению внешнеэкономических обстоятельств.

По мнению Егорова, нужна альтернатива существующему автообмену на платформе ОЭСР.

«Не хочется иметь такой наднациональный институт, который будет иметь характеристику некоего блока. Появляется вероятность, что есть один выключатель, который может все не только включить, но и выключить. Условно завтра выключается автообмен через ОЭСР — и что делать? И это может коснуться любой страны. Должны быть возможности дополнительные какие-то, должна быть альтернатива», — отметил глава ФНС.

Налоговики и Минфин уже готовят правила налогообложения цифровых трансграничных услуг и механизма разрешения налоговых споров, участвуя в работе группы по разработке Рамочной конвенции ООН по международному налоговому сотрудничеству.

При этом Россия рассчитывает на международное налоговое сотрудничество на основе соглашений об избежании двойного налогообложения.

«Это вопрос исключительно справедливости и суверенности налоговых прав. Мы хотим их в полной мере реализовывать, чтобы прибыль, заработанная в России, на должном уровне облагалась налогами в России. Шаги, которые мы предпринимали в последние годы, преследуют такую простую цель. Это сейчас общемировой тренд. Все страны, сталкиваясь с дефицитом бюджета, с растущей долговой нагрузкой и испытывая потребность в расширении налоговой базы, в первую очередь, закрывают такого рода лазейки», — считает замминистра финансов Алексей Сазанов.

В последние годы были заключены соглашения об избежании двойного налогообложения с ОАЭ, Оманом, Малайзией и Абхазией.