Сбер снова стал лидером рейтинга эквайеров Европы: девятый год подряд

Об этом в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил первый зампредседателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, за 2024 год этот показатель составил 52,1 млрд транзакций (+10,8% за год), что почти в 4 раза больше, чем у ближайшего европейского конкурента Nexi (14,3 млрд).

Кроме того, в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров, согласно отчету The Nilson Report, Сбер второй год подряд занимает третье место в Европе с 5 млрд онлайн-транзакций, уступая только специализированным игрокам: J.P. Morgan (6,13 млрд, почти 100% в онлайне) и Adyen (6,1 млрд, 57% в онлайне).

У Сбера число онлайн-платежей составляет 9,6% от общего числа транзакций. Это говорит о том, что банк успешно развивает как офлайн-, так и интернет-эквайринг.