Через общероссийский мессенджер-платформу MAX можно будет переводить деньги через СБП. Уже с 2025 года
Партнерство предполагает обмен опытом и обеспечение технологической возможности интеграции систем НСПК и цифровой платформы МАХ.
НСПК и VK протестируют переводы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) на платформе МАХ. В дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу в MAX.
По словам Дмитрия Дубынина, первые переводы со счета на счет в рамках платформы MAX должны пройти в начале июля 2025 года. Уже проведены первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту это решение запустят для повседневного использования.
Уже в 2025 году пользователи мессенджера MAX смогут переводить деньги в открытом чате в несколько кликов. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным, заверил Дубынин.
«Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей МАХ востребованное, надежное и удобное решение», — отметил Владимир Кириенко.
Ранее мы сообщали, что Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера.
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