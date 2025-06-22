Через общероссийский мессенджер-платформу MAX можно будет переводить деньги через СБП. Уже с 2025 года

Гендиректор «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Дубынин и гендиректор VK Владимир Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) подписали соглашение о сотрудничестве.

Партнерство предполагает обмен опытом и обеспечение технологической возможности интеграции систем НСПК и цифровой платформы МАХ.

НСПК и VK протестируют переводы с использованием Системы быстрых платежей (СБП) на платформе МАХ. В дальнейшем клиенты разных банков смогут переводить деньги друг другу в MAX.

По словам Дмитрия Дубынина, первые переводы со счета на счет в рамках платформы MAX должны пройти в начале июля 2025 года. Уже проведены первые технические работы. По мере подключения банков-участников СБП к проекту это решение запустят для повседневного использования.

Уже в 2025 году пользователи мессенджера MAX смогут переводить деньги в открытом чате в несколько кликов. Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным, заверил Дубынин.

«Мы видим запрос на интеграцию платежных решений в нашу цифровую платформу. Уверен, что, объединив технологический опыт НСПК и VK, мы сможем создать для пользователей МАХ востребованное, надежное и удобное решение», — отметил Владимир Кириенко.

Ранее мы сообщали, что Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера.