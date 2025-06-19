💬 Совет Федерации одобрил закон о создании национального мессенджера
18 июня 2025 года Совфед одобрил закон о создании в России национального мессенджера. Его разработает российская компания с исключительным правом на владение платформой.
Приложение объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов. С его помощью можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.
Позже в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.
Сервис будет подключен к системе «Госключ» и позволит использовать УКЭП при заключении договоров.
Кто будет разрабатывать и поддерживать национальный мессенджер – определит Правительство. Работу по созданию сервиса могут закончить до конца 2025 года.
Закон вступит в силу после официального опубликования, а некоторые положения — с 1 сентября 2025.
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