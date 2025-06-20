Минцифры: маркетплейсы будут передавать силовикам данные только о подозреваемых в мошенничестве

Правоохранительные органы смогут получать информацию о местоположении пользователей маркетплейсов. Но не всех, а только по запросу при подозрении на мошенничество.

Минцифры опровергло информацию о том, что маркетплейсы будут передавать правоохранителям сведения обо всех пользователях и их местонахождении.

«В СМИ распространилась информация о том, что правоохранительные органы якобы получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество», — говорится в сообщении ведомства.

Например, правоохранители получат сведения от маркетплейса, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя, или покупатель перевел деньги, но не получил товар.

«Вся информация будет предоставляться маркетплейсами строго в рамках процессуальных оснований и законодательства. Речь идет только про ускорение предоставления данных и четкого определения структуры их передачи», — добавили в Минцифры.

Правоохранители при этом будут указывать законное основание для получения информации в каждом запросе.

«Предложенные меры позволят сократить время на раскрытие киберпреступлений и сделать работу сотрудников маркетплейсов и правоохранительных органов более эффективной», — добавляет ведомство.

Ранее СМИ сообщали о разработке Минцифры проекта новой версии правил, по которым маркетплейсы и доски объявлений будут передавать силовикам через систему межведомственного взаимодействия данные о продавцах и покупателях. В перечень данных, которые могут запросить правоохранители, предлагается добавить данные об устройстве, сетевых подключениях и местоположении пользователей.