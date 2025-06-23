Пилот по платежам с цифровым рублем запустят в октябре 2025 года

С 2026 года новый вид денег начнут использовать для операций в рамках федеральной казны. Получателям бюджетных средств открывать цифровые кошельки не придется.

Пилотный проект по отдельным видам платежей с цифровым рублем запустят в октябре 2025 года. Об этом сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2025.

«Цифровой рубль — новый и интересный инструмент для проведения бюджетных платежей. Министр финансов поставил перед нами задачу: обеспечить равные условия для использования этой формы национальной валюты наряду с традиционными средствами расчетов», — сказал Артюхин.

В 2026 году начнут его использовать для операций в рамках федеральной казны, а с июля 2027 расширят применение цифрового рубля на все уровни бюджетной системы, добавил он.

Для этого нужно нормативно закрепить возможность открытия цифрового кошелька на платформе Центробанка. Такой законопроект сейчас рассматривается в Госдуме.

По словам Артюхина, получателям бюджетных средств не понадобится открывать цифровые кошельки. Платежи в пользу государства с использованием цифрового рубля Казначейство будет отражать на счетах администраторов бюджетных денег.