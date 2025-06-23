Пилот по платежам с цифровым рублем запустят в октябре 2025 года
Пилотный проект по отдельным видам платежей с цифровым рублем запустят в октябре 2025 года. Об этом сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2025.
«Цифровой рубль — новый и интересный инструмент для проведения бюджетных платежей. Министр финансов поставил перед нами задачу: обеспечить равные условия для использования этой формы национальной валюты наряду с традиционными средствами расчетов», — сказал Артюхин.
В 2026 году начнут его использовать для операций в рамках федеральной казны, а с июля 2027 расширят применение цифрового рубля на все уровни бюджетной системы, добавил он.
Для этого нужно нормативно закрепить возможность открытия цифрового кошелька на платформе Центробанка. Такой законопроект сейчас рассматривается в Госдуме.
По словам Артюхина, получателям бюджетных средств не понадобится открывать цифровые кошельки. Платежи в пользу государства с использованием цифрового рубля Казначейство будет отражать на счетах администраторов бюджетных денег.
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