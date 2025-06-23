Депутат призывает «разобраться» с теневой рекламой в Telegram
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предлагает отрегулировать рекламу в Телеграм-каналах.
«Мы также видим, как реклама уходит в тень — особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона», — заявил Немкин на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках ПМЭФ.
Парламентарий считает, что продвижение — это тоже реклама, и неважно, платит человек напрямую или через агентство, договаривается лицо о бартере или интеграции.
«Если ты продвигаешь товар, услугу, канал, бренд или политическую повестку, ты участвуешь в рекламном процессе», — отметил депутат.
А значит, такие интеграции должны подчиняться общим правилам: маркировка, прозрачность, регистрация, сбор. По мнению Немкина, это следует отрегулировать.
Комментарии1
Один из этапов наезда на Телеграм?