Депутат призывает «разобраться» с теневой рекламой в Telegram

На ПМЭФ-2025 обсудили рынок интернет-рекламы. Нативные интеграции и бартер должны подчиняться общим правилам, считают в Госдуме.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предлагает отрегулировать рекламу в Телеграм-каналах.

«Мы также видим, как реклама уходит в тень — особенно в Telegram: нативные интеграции, бартер, серые схемы. Кто стоит за этими потоками? Куда идут деньги? Неизвестно. Это серая зона», — заявил Немкин на сессии «Российский рынок интернет-рекламы» в рамках ПМЭФ.

Парламентарий считает, что продвижение — это тоже реклама, и неважно, платит человек напрямую или через агентство, договаривается лицо о бартере или интеграции.

«Если ты продвигаешь товар, услугу, канал, бренд или политическую повестку, ты участвуешь в рекламном процессе», — отметил депутат.

А значит, такие интеграции должны подчиняться общим правилам: маркировка, прозрачность, регистрация, сбор. По мнению Немкина, это следует отрегулировать.