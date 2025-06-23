❗❗ ФНС: сведения для уплаты 1% страховых взносов появятся в ЛК с 25 по 30 июня 2025

Плательщики страховых взносов должны сами рассчитывать и платить их. Для этого в конце июня данные от налоговиков появятся в личных кабинетах.

До 1 июля плательщики страховых взносов должны заплатить переменную часть: 1% с дохода сверх лимита в 300 000 рублей за 2024 год. В связи с этим ИП массово спрашивают ФНС – когда в разделе ЕНС личного кабинета появятся данные о налоговых обязательствах по этим взносам.

«В соответствии с положениями НК плательщики страховых взносов самостоятельно исчисляют и уплачивают страховые взносы в фиксированном размере и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 000 руб., а налоговый орган выявляет недоимку», — напомнили налоговики в чате ФНС.

Но уточнили – в этом году в личном кабинете сведения об обязательствах по уплате взносов 1% будут сформированы с 25 по 30 июня.

Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов».

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