СФР: для многодетных матерей снимут ограничение по количеству детей для расчета пенсионного стажа
Минтруд подготовил законопроект, который снимет ограничение по количеству детей для вычисления пенсионного стажа. Об этом рассказал на ПМЭФ-2025 глава Соцфонда Сергей Чирков.
«Теперь будут пятого, шестого, восьмого ребенка учитывать, если у мамы они есть или были», — сказал Чирков.
По его словам, пенсия для матери третьих и больше детей будет рассчитываться исходя из условной зарплаты в 125 тысяч рублей.
Также планируют пересчитать выплаты для уже вышедших на пенсию многодетных матерей. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление в СФР.
«Мы уже начали подготовительные работы по этому вопросу. По своим базам мы определили, что таких мам может быть более 400 тысяч, и сейчас анализируем информацию по ним, чтобы потом помочь своевременно подать заявление и получить перерасчет», — добавил глава Соцфонда.
При перерасчете за каждого ребенка женщина будет получать прибавку к пенсии в тысячу рублей. Инициативу подготовили по поручению Президента РФ, уточнил Чирков.
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