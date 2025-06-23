СФР: для многодетных матерей снимут ограничение по количеству детей для расчета пенсионного стажа

Минтруд в 2025 году готовит законопроект, по которому при расчете пенсий будут учитывать всех детей. Также обещают пересчитать выплаты многодетным матерям, которые уже вышли на пенсию.

Минтруд подготовил законопроект, который снимет ограничение по количеству детей для вычисления пенсионного стажа. Об этом рассказал на ПМЭФ-2025 глава Соцфонда Сергей Чирков.

«Теперь будут пятого, шестого, восьмого ребенка учитывать, если у мамы они есть или были», — сказал Чирков.

По его словам, пенсия для матери третьих и больше детей будет рассчитываться исходя из условной зарплаты в 125 тысяч рублей.

Также планируют пересчитать выплаты для уже вышедших на пенсию многодетных матерей. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление в СФР.

«Мы уже начали подготовительные работы по этому вопросу. По своим базам мы определили, что таких мам может быть более 400 тысяч, и сейчас анализируем информацию по ним, чтобы потом помочь своевременно подать заявление и получить перерасчет», — добавил глава Соцфонда.

При перерасчете за каждого ребенка женщина будет получать прибавку к пенсии в тысячу рублей. Инициативу подготовили по поручению Президента РФ, уточнил Чирков.