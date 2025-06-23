❌ ФНС: дату закрытия самозанятости самому изменить нельзя

Самозанятый сам выбирает дату, когда утратит право на применение НПД. Но потом поправить ее можно только через налоговый орган.

У ФНС поинтересовались, можно ли изменить дату закрытия самозанятости: плательщик закрыла 10 июня, а ей нужно чтобы было 5 июня. Она добавила, что договоров и оплат по НПД не было с марта. Когда закрывала (15 июня) приложение [видимо, «Мой налог»] предложило даты. И она поставила 10 июня.

Специалисты ведомства указали, что при снятии с учета самозанятому предоставляется возможность самостоятельно выбрать дату. Дальнейшая самостоятельная ее корректировка невозможна.

Можно обратиться в ИФНС по месту учета с заявлением об утрате права на НПД с другой даты с предоставлением подтверждающих документов.