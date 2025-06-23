В июне-2025 средние ставки по ипотеке продолжают снижаться

На основе предложений топ-20 банков по выдаче ипотеки подсчитали, что ставки снизились на 0,3–0,83 п.п.

За неделю с 16 по 22 июня 2025 года средневзвешенные ставки по ипотеке в крупнейших банках снизились.

Уменьшение составило от 0,3 п.п. до 0,83 п.п. в зависимости от сегмента, пишет РБК со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС):

на первичном рынке — на 0,61 п.п., до 24,99%;

на вторичном рынке — на 0,55 п.п., до 25,01%;

по программам рефинансирования — на 0,83 п.п., до 25,85%.

Средние ставки по рыночным программам и их динамику рассчитывают еженедельно на основе предложения топ-20 банков по выдаче ипотеки. За неделю ставки снизили семь банков из топ-20.

Также снизились ставки на рынке кредитования загородного жилья при покупке готового дома – на 0,3 п.п., до 26,14%. Ставки по ипотеке на строительство дома за эту неделю не изменились и составили 24,8%.

Снижение ставок по ипотеке связывают с решением Центробанка уменьшить ключевую ставку на 1 п.п. — до 20%. После этого средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке уменьшились на 0,94—2,2 п.п. в зависимости от сегмента. До этого с апреля средние ставки почти не менялись.

При этом ставки по ипотеке остаются на уровне 25%.