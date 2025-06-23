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Ведение бизнеса

В требования по локализации для автомобилей могут включить окраску российской краской

Минпромторг готов вписать требование об отечественной краске в постановление кабмина.

Окраску кузова автомобилей краской российского производства собираются включить в требования по локализации. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

По его словам, сейчас идет работа с отечественными производителями химической продукции, чтобы обеспечить качество.

«Если сможем выйти на это качество, мы сможем, уверен, работа уже в завершающей стадии, то мы будем системно перерабатывать вот это 719-е постановление и будем вписывать требования, что, если вы хотите, чтобы мы засчитали вам окраску кузова как локализованную операцию в нашей стране, то будьте любезны красьте российской краской», — сказал Алиханов.

Сейчас чаще всего используют краску иностранного производства, добавил глава Минпромторга. Ведомство будет внедрять дополнительные требования для предоставления возможности набирать больше баллов локализации за счет использования полимерной продукции в отечественных машинах.

Автор

Оксана Богданова
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